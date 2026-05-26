GP d'Italia, Di Giannantonio: "Ho saltato i test per recuperare in vista del Mugello"team vr46
Il pilota VR46, vincitore a Barcellona, si prepara per la gara di casa al Mugello: "Abbiamo dimostrato di essere competitivi e siamo pronti a confermarci anche davanti al pubblico di casa: ho bellissimi ricordi di questa pista". Il GP d'Italia dal 29 al 31 maggio, come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Il team VR46 arriva al Mugello sull'onda della vittoria di Fabio Di Giannantonio a Barcellona. Il pilota romano, terzo lo scorso anno nel GP d'Italia e terzo nella classifica attuale, tornerà in pista dopo aver saltato i test in Spagna per recuperare dalla caduta in gara. "Che bello correre al Mugello, un tracciato iconico e unico nel suo genere. Ho bellissimi ricordi di questa pista: qui ho conquistato la mia prima pole position in MotoGP e lo scorso anno sono salito sul podio con il mio team, una domenica speciale. Arriviamo al Gran Premio d’Italia con molta fiducia dopo la vittoria di Barcellona, la mia prima con la squadra. Peccato aver saltato la giornata di test, ma dopo la caduta in gara avevo bisogno di riposare per recuperare per questa gara. Al Mugello ci presentiamo in Top 3 nel campionato, abbiamo dimostrato di essere competitivi e siamo pronti a confermarci anche davanti al pubblico di casa, che ci darà quell’energia extra che ci motiva ancora di più".
Morbidelli: "La fiducia sta tornando, voglio riconfermarmi"
"Sono contento di correre al Mugello, la mia seconda gara di casa di quest’anno dopo il Brasile. Il Gran Premio d’Italia è sempre speciale e questo tracciato è unico, con le varianti, i saliscendi e l’alta velocità. Poi ci sono i fan che ci danno un’energia extra. Al Mugello, puntiamo a confermare tutte le cose positive sia del weekend a Barcellona con i test sia delle ultime settimane in generale. La fiducia sta tornando, abbiamo mostrato di avere una buona velocità e voglio riconfermarla anche questo fine settimana. Non vediamo l’ora di scendere in pista per vedere come andrà, ma rimaniamo concentrati.”