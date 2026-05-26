Il pilota VR46, vincitore a Barcellona, si prepara per la gara di casa al Mugello: "Abbiamo dimostrato di essere competitivi e siamo pronti a confermarci anche davanti al pubblico di casa: ho bellissimi ricordi di questa pista". Il GP d'Italia dal 29 al 31 maggio, come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Il team VR46 arriva al Mugello sull'onda della vittoria di Fabio Di Giannantonio a Barcellona. Il pilota romano, terzo lo scorso anno nel GP d'Italia e terzo nella classifica attuale, tornerà in pista dopo aver saltato i test in Spagna per recuperare dalla caduta in gara. "Che bello correre al Mugello, un tracciato iconico e unico nel suo genere. Ho bellissimi ricordi di questa pista: qui ho conquistato la mia prima pole position in MotoGP e lo scorso anno sono salito sul podio con il mio team , una domenica speciale. Arriviamo al Gran Premio d’Italia con molta fiducia dopo la vittoria di Barcellona , la mia prima con la squadra. Peccato aver saltato la giornata di test, ma dopo la caduta in gara avevo bisogno di riposare per recuperare per questa gara . Al Mugello ci presentiamo in Top 3 nel campionato, abbiamo dimostrato di essere competitivi e siamo pronti a confermarci anche davanti al pubblico di casa, che ci darà quell’energia extra che ci motiva ancora di più".

Morbidelli: "La fiducia sta tornando, voglio riconfermarmi"

"Sono contento di correre al Mugello, la mia seconda gara di casa di quest’anno dopo il Brasile. Il Gran Premio d’Italia è sempre speciale e questo tracciato è unico, con le varianti, i saliscendi e l’alta velocità. Poi ci sono i fan che ci danno un’energia extra. Al Mugello, puntiamo a confermare tutte le cose positive sia del weekend a Barcellona con i test sia delle ultime settimane in generale. La fiducia sta tornando, abbiamo mostrato di avere una buona velocità e voglio riconfermarla anche questo fine settimana. Non vediamo l’ora di scendere in pista per vedere come andrà, ma rimaniamo concentrati.”