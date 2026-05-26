Marc Marquez ha ufficializzato il suo rientro con un post sui social: "Ci vediamo al Mugello!". I medici gli hanno dato il via libera dopo il controllo di oggi e lo spagnolo partirà domani, mercoledì 27 maggio, per la Toscana. Come da prassi, saranno i medici del circuito a dover confermare giovedì mattina l'ok definitivo per salire in moto. Marquez torna dopo il doppio intervento (a spalla e piede destro) del 10 maggio a seguito dell'incidente nella Sprint di Le Mans

"Ci vediamo al Mugello". Marc Marquez annuncia così il ritorno per il GP d'Italia. Dopo il controllo odierno è arrivato il via libera per partire in direzione della Toscana. Giovedì mattina, come da prassi, saranno i medici del circuito a dover confermare l'ok definitivo per scendere in pista. A Le Mans, Marquez aveva riportato la frattura al quinto metatarso del piede destro nella Sprint, costringendolo a un intervento chirurgico effettuato lo scorso 10 maggio. Inoltre, era stato operato anche alla spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marc, che aveva saltato il GP di casa a Barcellona, è nono in classifica con 57 punti, a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi. La MotoGP torna dal 29 al 31 maggio al Mugello, tutto LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.