Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, Marc Marquez annuncia il rientro: "Ci vediamo al Mugello". FOTO

MotoGp

Marc Marquez ha ufficializzato il suo rientro con un post sui social: "Ci vediamo al Mugello!". I medici gli hanno dato il via libera dopo il controllo di oggi e lo spagnolo partirà domani, mercoledì 27 maggio, per la Toscana. Come da prassi, saranno i medici del circuito a dover confermare giovedì mattina l'ok definitivo per salire in moto. Marquez torna dopo il doppio intervento (a spalla e piede destro) del 10 maggio a seguito dell'incidente nella Sprint di Le Mans

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ

"Ci vediamo al Mugello". Marc Marquez annuncia così il ritorno per il GP d'Italia. Dopo il controllo odierno è arrivato il via libera per partire in direzione della Toscana. Giovedì mattina, come da prassi, saranno i medici del circuito a dover confermare l'ok definitivo per scendere in pista. A Le Mans, Marquez aveva riportato la frattura al quinto metatarso del piede destro nella Sprint, costringendolo a un intervento chirurgico effettuato lo scorso 10 maggio. Inoltre, era stato operato anche alla spalla destra per risolvere un problema pregresso. Marc, che aveva saltato il GP di casa a Barcellona, è nono in classifica con 57 punti, a 83 lunghezze dal leader Marco Bezzecchi. La MotoGP torna dal 29 al 31 maggio al Mugello, tutto LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

ufficiale

Dalla F1 alla MotoGP: Ross Brawn consulente Pramac

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Bezzecchi: "Correre al Mugello sarà fantastico"

aprilia

L'italiano arriva al GP di casa da leader del Mondiale: "La voglia di fare bene è tanta: ci...

Dalla F1 alla MotoGP: Ross Brawn consulente Pramac

ufficiale

L'ex direttore tecnico Ferrari entra nel Consiglio di Amministrazione di Pramac come consulente...

Test SBK a Misano, Bulega ancora davanti a tutti

SBK

Secondo giorno di test Superbike a Misano, con quasi tutti i piloti della top class, più alcuni...

Moto2, test con Nissin per IntactGp

motomondiale

Il produttore di freni giapponese punta a rientrare nel motomondiale in coppia con le sospensioni...

Alex Marquez ai box: niente Mugello e Balaton Park

MotoGp

Il pilota spagnolo, reduce dal bruttissimo incidente del GP Catalunya, salterà i prossimi due...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS