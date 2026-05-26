L'italiano, test rider Ducati, correrà il GP d'Italia in Gresini al posto del pilota spagnolo, coinvolto in un incidente in gara a Barcellona e fuori dai giochi per la frattura della clavicola destra. La MotoGP al Mugello dal 29 al 31 maggio è LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Il Motomondiale arriva in Italia per il settimo weekend di gara stagionale al Mugello. Il team Gresini, che nello scorso round a Barcellona ha visto Alex Marquez protagonista di un brutto incidente che gli farà saltare almeno i prossimi due GP in Italia e Ungheria per la frattura della clavicola destra, schiererà al suo posto Michele Pirro. L'italiano, test rider Ducati, ha già corso con Gresini il weekend d'apertura in Thailandia al posto di Fermin Aldeguer.