Nel caldo torrido di Aragon, Bulega è il più veloce nelle prove libere di Superbike. Fanno fede i tempi del mattino per le temperature più basse: Lecuona su Ducati è secondo (ma primo in FP2 nonostante una scivolata), poi Alex Lowes e Bassani su Bimota

L'estate della Superbike inizia con un round di anticipo, almeno per quanto riguarda il meteo. Ad accogliere il paddock delle derivate di serie ad Aragon è infatti un caldo torrido, con temperature ben oltre i trenta gradi nell'aria e i cinquanta sull'asfalto. Proprio per questo motivo, nel venerdì del Motorland si è vista una situazione abbastanza inusuale: a fare fede nel combinato dei tempi di giornata sono quasi solo giri siglati in FP1, con la pista meno rovente che al pomeriggio.





"Doppietta" per le Ducati Aruba

Il più veloce in mattinata, e quindi in generale, è stato Nicolò Bulega con il tempo di 1'48.916, con soli ventidue millesimi di margine sul compagno di squadra Iker Lecuona. Lo spagnolo è stato il ducatista più "rumoroso", per via della prima posizione strappata in FP2 poco prima di scivolare (senza conseguenze) alla curva otto. Le Ducati Aruba, insomma, sono pronte con tutte le condizioni ambientali e con entrambi i piloti. Da non sottovalutare però le Bimota, che si piazzano al terzo e al quarto posto con Alex Lowes e Axel Bassani, seppur a mezzo secondo dalla coppia di testa.

Attenzione anche a Sam Lowes con la Panigale del team ELF Marc VDS: caduto al terzo giro della FP1 senza più poter rientrare in pista, l'inglese ha messo a referto una bella FP2 chiudendo secondo a soli dieci millesimi da Lecuona, classificandosi quinto nella combinata del venerdì. Nelle prime undici posizioni della classifica ci sono tutte e nove le Ducati iscritte al campionato: dal sesto posto in giù troviamo infatti Yari Montella, Lorenzo Baldassarri, Tarran Mackenzie, Tommy Bridewell e Alberto Surra, con Alvaro Bautista undicesimo nonostante il piede fratturato solo due settimane fa.

Dichiarato pronto a correre dai medici anche Jake Dixon, dodicesimo in FP2 e diciassettesimo nel combinato. In FP1 il pilota Honda ha patito una scivolata incruenta per se stesso, ma decisamente sfortunata per la sua moto, che si è impuntata oltre il cordolo della curva dodici e ha iniziato a rotolare, sostanzialmente distruggendosi. Per quanto riguarda gli italiani, Andrea Locatelli è quindicesimo, Stefano Manzi diciannovesimo, Mattia Rato ventiduesimo.