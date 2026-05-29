Ad Aragon le Superpole del venerdì parlano spagnolo. Arenas il più veloce in Supersport davanti a Debise e Garcia, con tantissime cadute; 6° Zaccone. Seconda pole consecutiva per Salvador nella Sportbike, prima fila per Vannucci e Ieraci

Ad Aragon si comincia a fare sul serio fin dal venerdì per le classi Supersport e Sportbike, immediatamente chiamate a definire le loro griglie di partenza con le sessioni di Superpole. Due sessioni rese particolarmente critiche dal grande caldo e dal poco grip in pista, che ha creato grattacapi soprattutto ai piloti della classe di mezzo. In Supersport, infatti, si sono verificate ben dieci cadute e il tempo della pole è stato oltre un secondo più lento del record della pista (1'52.097, siglato nel 2025 da Can Oncu nel Warm Up 2).

La classifica della superpole di Supersport

A spuntarla al termine dei quaranta minuti di sessione è stato il leader del mondiale Albert Arenas su Yamaha grazie a un giro in 1'53.142, con soli quindici millesimi di vantaggio su Valentin Debise su ZXMOTO. Dietro ai due contendenti principali per il titolo si è posizionato Roberto Garcia, che conferma la grande crescita vista nelle ultime tappe tenendosi dietro Can Oncu (scivolato a inizio sessione alla prima curva). In seconda fila insieme al turco ecco Tom Booth-Amos e Alessandro Zaccone, migliore tra i piloti italiani con il sesto tempo.

Jaume Masià anima la terza fila insieme ad Aldi Mahendra (decisivo nell'offrire una scia al compagno di squadra Arenas nel giro della pole) e Matteo Ferrari, nono a precedere Oli Bayliss. Undicesimo il poleman 2025 Mattia Casadei, dopo una caduta nelle prove libere. Quindicesimo Federico Caricasulo, che per buona parte della sessione ha lavorato insieme a Debise e lo ha aiutato nel giro "buono"). Subito alle sue spalle Filippo Farioli, sedicesimo.