Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Pole position spagnole ad Aragon: Arenas (Supersport) e Salvador (Sportbike) protagonisti

aragon
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Ad Aragon le Superpole del venerdì parlano spagnolo. Arenas il più veloce in Supersport davanti a Debise e Garcia, con tantissime cadute; 6° Zaccone. Seconda pole consecutiva per Salvador nella Sportbike, prima fila per Vannucci e Ieraci

Ad Aragon si comincia a fare sul serio fin dal venerdì per le classi Supersport e Sportbike, immediatamente chiamate a definire le loro griglie di partenza con le sessioni di Superpole. Due sessioni rese particolarmente critiche dal grande caldo e dal poco grip in pista, che ha creato grattacapi soprattutto ai piloti della classe di mezzo. In Supersport, infatti, si sono verificate ben dieci cadute e il tempo della pole è stato oltre un secondo più lento del record della pista (1'52.097, siglato nel 2025 da Can Oncu nel Warm Up 2).

La classifica della superpole di Supersport

A spuntarla al termine dei quaranta minuti di sessione è stato il leader del mondiale Albert Arenas su Yamaha grazie a un giro in 1'53.142, con soli quindici millesimi di vantaggio su Valentin Debise su ZXMOTO. Dietro ai due contendenti principali per il titolo si è posizionato Roberto Garcia, che conferma la grande crescita vista nelle ultime tappe tenendosi dietro Can Oncu (scivolato a inizio sessione alla prima curva). In seconda fila insieme al turco ecco Tom Booth-Amos e Alessandro Zaccone, migliore tra i piloti italiani con il sesto tempo. 

 

Jaume Masià anima la terza fila insieme ad Aldi Mahendra (decisivo nell'offrire una scia al compagno di squadra Arenas nel giro della pole) e Matteo Ferrari, nono a precedere Oli Bayliss. Undicesimo il poleman 2025 Mattia Casadei, dopo una caduta nelle prove libere. Quindicesimo Federico Caricasulo, che per buona parte della sessione ha lavorato insieme a Debise e lo ha aiutato nel giro "buono"). Subito alle sue spalle Filippo Farioli, sedicesimo.

.

Sportbike, la classifica

Anche la Sportbike parla spagnolo grazie alla pole position di David Salvador, capace di bissare il risultato ottenuto nelle qualifiche di Most. Il pilota del team ProDina XCI si è disimpegnato bene nel traffico e ha beneficiato di una serie di scie nell'ultimo settore, fino a rifilare mezzo secondo a Matteo Vannucci e sei decimi a Bruno Ieraci. I due italiani possono essere più che soddisfatti della prima fila, ottenuta davanti a Fenton Seabright, Jeffrey Buis e Carter Thompson. Bene Elia Bartolini (ottavo) e Alessandro Di Persio (dodicesimo).

.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Sicurezza in MotoGP, le 4 idee di Carlos Ezpeleta

MotoGp

Carlos Ezpeleta ha parlato al sito della MotoGP di alcune modifiche che potranno essere...

Moto2, al Mugello Vietti da record nelle Pre-quali

moto2

Venerdì molto positivo per Celestino Vietti, che chiude al primo posto le Pre-qualifiche al...

Moto3, Ogden 1° nelle Pre-qualifiche al Mugello

gp italia

Nelle pre-qualifiche del Mugello, Scott Ogden piazza la sua KTM al primo posto: dietro di lui,...

In pista al Mugello: Libere alle 10.45 LIVE su Sky

MotoGp

MotoGP in pista al Mugello per il Gran Premio d'Italia fino a domenica 31 maggio, LIVE su Sky...

Bulega: "Futuro? L'ultima parola spetta a Rossi"

verso il 2027

Nel media day Superbike di Aragon Nicolò Bulega ha parlato del suo futuro: "Mi piacerebbe fare il...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS