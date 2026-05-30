Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Superbike ad Aragon in Spagna: pole record di Bulega

sbk

Straordinaria prova di Nicolò Bulega, che nella Superpole ad Aragon conquista il miglior tempo con record della pista in 1'46"836. Secondo Iker Lecuona, a 476 millesimi dal poleman. Terzo Surra. Alle 14 gara 1 su Sky Sport Arena

MOTOGP AL MUGELLO, POLE DI BEZZECHI

Nicolò Bulega non ha intenzione di fermarsi e detta legge anche al MotorLand. Il pilota italiano ha conquistato la pole position realizzando il record della pista: 1'46"836 davanti al suo compagno di squadra Iker Lecuona (a 476 millesimi da Bulega). Terzo posto invece per Alberto Surra, che in Gara 1 (live alle 14 su Sky Sport Arena) partirà però nelle retrovie per aver infranto la procedura di bandiera gialla. Tra gli altri italiani in top 10, Baldassarri chiude sesto, mentre Montella e Bassani in nona e decima posizione.

Superpole ad Aragon, i risultati

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Harley, a Gutierrez gara 1. Penalità per Iannone

harley-davidson

Secondo appuntamento stagionale per l'Harley Davidson Bagger World Cup al Mugello. In Gara 1, che...

Sbk ad Aragon: pole record di Bulega

sbk

Straordinaria prova di Nicolò Bulega, che nella Superpole ad Aragon conquista il miglior...

Mugello show: pole dalle 10.50, Sprint alle 15

live su sky

MotoGP in pista al Mugello per il Gran Premio d'Italia fino a domenica 31 maggio, LIVE su Sky...

SBK ad Aragon: Bulega il più veloce nelle Libere

superbike

Nel caldo torrido di Aragon, Bulega è il più veloce nelle prove libere di Superbike. Fanno fede i...

Supersport e Sportbike: due pole position spagnole

aragon

Ad Aragon le Superpole del venerdì parlano spagnolo. Arenas il più veloce in Supersport davanti a...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS