Sbk ad Aragon: pole record di Bulega

Nicolò Bulega non ha intenzione di fermarsi e detta legge anche al MotorLand. Il pilota italiano ha conquistato la pole position realizzando il record della pista: 1'46"836 davanti al suo compagno di squadra Iker Lecuona (a 476 millesimi da Bulega). Terzo posto invece per Alberto Surra, che in Gara 1 (live alle 14 su Sky Sport Arena) partirà però nelle retrovie per aver infranto la procedura di bandiera gialla. Tra gli altri italiani in top 10, Baldassarri chiude sesto, mentre Montella e Bassani in nona e decima posizione.