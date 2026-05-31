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Aragon, anche in gara-2 trionfa Bulega: 22° successo di fila. HIGHLIGHTS

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Nicolo Bulega ha vinto anche gara-2 del round di Aragon, completando la 7^ tripletta di fila e raggiungendo il 22° successo consecutivo in Sbk, considerando anche il finale della scorsa stagione. Bulega ha preceduto Lecuona e Lowes, rendendo il podio di Aragon un monocolore Ducati. In classifica generale, Bulega guida con 372 punti, 108 più di Lecuona. Prossimo appuntamento con la Sbk dal 12 al 14 giugno con il round di Misano. Nel VIDEO l'ultimo giro

HL ARAGON GARA-1

Articolo in aggiornamento

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