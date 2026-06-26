Il colombiano è stato il migliore nel venerdì di Assen. Alle sue spalle Gonzalez, leader del Mondiale, e un ritrovato Arbolino. Cadute per Lunetta e Vietti, rimasto fermo al box per tutto il turno: costretti, entrambi, a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP: RIVIVI LE PRE-QUALIFICHE

Alonso, Gonzalez e a sorpresa Arbolino, sono loro i più veloci del venerdì di Assen. Giornata complicata da diverse cadute, incluse quella di Celestino Vietti al primo giro. Il pilota di Ciriè, è quello che pagato il prezzo più alto: moto distrutta, carter danneggiato, pilota fermo al box per tutto il turno. Senza nemmeno un tempo registrato, Celestino dovrà per forza di cose provare a qualificarsi per la Q2 sabato mattino.

Anche Lunetta dovrà passare dal Q1 Caduto al quarto passaggio anche Luca Lunetta che di Assen conserva un brutto ricordo: nel 2025, durante la gara della Moto 3, cadde e fu travolto da altri due piloti, fratturandosi la gamba destra, infortunio che ha condizionato il resto della sua stagione. Sabato dovrà passare dal Q1.

Quanti errori L’alta temperatura dell’asfalto ha reso molto scivolosa la pista e gli errori non si contano (grande salvataggio di Agius che ha tenuto in piedi la moto col ginocchio) con conseguente bandiera rossa per ripulire il tracciato. Holgado ha segnato il quinto tempo davanti a Escrig, bene anche Ortola, ottavo davanti a Salac. Guevara se l’è cavata con il dodicesimo posto, ma per non perdere altri punti da Gonzalez, in classifica, dovrà fare un passo avanti per qualifiche e gara. Canet questa volta ha centrato la Q2 col tredicesimo tempo, davanti a Joe Roberts.