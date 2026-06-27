Seconda pole consecutiva e record del colombiano sulla pista di Assen. In prima fila anche Ferrandez e Guevara, 6° Vietti. Più indietro il leader del campionato Gonzalez (8°) e gli altri due piloti italiani: 18° Arbolino, 23° Lunetta. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Bella reazione di Vietti

Fin qui il campionato è sembrato una sfida per il secondo posto (i primi cinque inseguitori sono raccolti in 50 punti). Troppa la differenza con il vicecampione in carica e il resto degli avversari, ma con 13 gare da disputare, tutto è ancora in gioco, anche il primato. Anche Celestino Vietti è in lizza, terzo in classifica e sesto in qualifica, dopo un venerdì tribolato senza nemmeno un giro cronometrato che l’ha costretto a passare dalla Q1. Dove ha dovuto giocarsi l’accesso alla Q2 con Luca Lunetta.