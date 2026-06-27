Moto2, qualifiche GP Olanda: Alonso in pole ad Assen, 6° Vietti. HIGHLIGHTSASSEN
Seconda pole consecutiva e record del colombiano sulla pista di Assen. In prima fila anche Ferrandez e Guevara, 6° Vietti. Più indietro il leader del campionato Gonzalez (8°) e gli altri due piloti italiani: 18° Arbolino, 23° Lunetta. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Seconda pole consecutiva per David Alonso, nella giornata peggiore di Gonzalez, escluso dalle prime due file della griglia. Solo 8° il leader del mondiale che dall’alto dei suoi 50 punti di vantaggio può comunque dormire tranquillo, almeno per un po’. Ma questa seconda super qualifica di Alonso, il tanto acclamato campione della Moto3 del 2024, che ha pure battuto il record della pista di Moreira, potrebbe essere un segnale.
Bella reazione di Vietti
Fin qui il campionato è sembrato una sfida per il secondo posto (i primi cinque inseguitori sono raccolti in 50 punti). Troppa la differenza con il vicecampione in carica e il resto degli avversari, ma con 13 gare da disputare, tutto è ancora in gioco, anche il primato. Anche Celestino Vietti è in lizza, terzo in classifica e sesto in qualifica, dopo un venerdì tribolato senza nemmeno un giro cronometrato che l’ha costretto a passare dalla Q1. Dove ha dovuto giocarsi l’accesso alla Q2 con Luca Lunetta.
Le qualifiche di Lunetta e Arbolino
Il romano ha sfiorato il colpaccio in Q1, quando aveva la possibilità di scalzare il piemontese dall’ultimo posto utile per accedere in Q2; all’ultimo giro gli intertempi di Lunetta erano migliori, ma si è trovato davanti Oncü, lento, e ha perso il vantaggio, finendo alle spalle anche di Rueda, Sasaki e Piqueras, oltre che del turco. Comprensibile la sua sfuriata al box. Il pilota di Boscoscuro partirà pertanto dalla 23^casella. Anche Tony Arbolino non può dirsi soddisfatto del suo diciottesimo tempo, soprattutto dopo aver segnato il terzo miglior crono in pre-qualifica.