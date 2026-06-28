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Marquez-Di Giannantonio, contatto e taglio di chicane ad Assen. Sembra il 2015...

l'episodio

Contatto e taglio di pista: Marc Marquez ha vissuto un episodio con Di Giannantonio che, a parti invertite, ha ricordato quello con Valentino Rossi nel 2015. Stessa variante, ma questa volta è stato lo spagnolo a dover attraversare la ghiaia di Assen prima di rientrare in pista. Anche Diggia ha tagliato andando sul blu, ricevendo un long lap penalty. "Fabio non è stato penalizzato per il contatto, ma perché ha tagliato la chicane. E' stato un episodio di gara. Nel 2015, comunque, io la variante l'avevo fatta..."

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