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Jorge Martin non riposa: nella pausa dal Motomondiale ha attraversato i Pirenei in bici

MotoGp

Tra il Sachsenring e Sivestrone ha cambiato mezzo, ma senza abbandonare le due ruote: il leader del Motomondiale ha completato la TransPyrenees Challenge, un attraversamento dei Pirenei da mare a mare lungo quasi novecento chilometri diviso in sette tappe. Il Motomondiale è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MOTOMONDIALE

Jorge Martín non si ferma, anzi, raddoppia: nel periodo di pausa delle due ruote tra l'ultimo weekend del Sachsenring e il prossimo di Sivestrone (7-9 agosto) ha cambiato mezzo: in sella alla bici ha completato la TransPyrenees Challenge, un attraversamento dei Pirenei da mare a mare lungo 875 chilometri diviso in sette tappe, tutte documentate sui social momento dopo momento. Da Roses a Ripoll la prima, poi Andorra, Gripp e finale a San Sebastián. Aveva iniziato il 20 luglio scorso e l'ha concluso il 26. Una settimana intensa. Non c'è sosta per il leader del Motomondiale.

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