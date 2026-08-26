MotoGP, a Misano altri due giorni di test per le nuove 850cc: Bulega il più veloce

Sulla psita di Misano nuovi test per le MotoGP 850. Hanno girato Ducati con Bulega, il più veloce di tutti, Yamaha con Augusto Fernández e Dovizioso e Pasini con Kalex Moto2. A settembre il prossimo test collettivo sul tracciato di Spielberg
Altri due giorni di test a Misano per le nuove MotoGP 850cc. Stavolta in pista Ducati con Bulega, Yamaha con Augusto Fernández e Dovizioso e Pasini con Kalex Moto2.
Bulega il più veloce di tutti, e confermando uno standard che si era già manifestato in precedenti occasioni, quello di girare a 1.7 secondi dal record MotoGP attuale. 1'31.7 il tempo del collaudatore Ducati, mentre il record all-time appartiene a Bagnaia in 30.0. Bagnaia che ha anche il record in gara in 30.8, giusto per dare un riferimento.
Augusto Fernández con la Yamaha ha girato in 32.7, mantenendo un ritmo all'altezza di quel tempo.
Mattia Pasini, su Kalex Moto2, ha invece chiuso con il miglior giro in 35.8, a due decimi dal tempo fatto segnare pochi giorni fa all'evento Dainese Project Apex.
Il prossimo test collettivo delle 850cc con i piloti attualmente sotto contratto nel Mondiale sarà nel lunedì successivo al Gp d'Austria, a Spielberg a settembre.