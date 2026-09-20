Bertelle, che errore al via...

Venticinque punti messi da parte, in una classifica che lo vede saldamente al comando. A Motegi ha la possibilità di chiudere in anticipo la corsa per il titolo. Almansa (appena promosso in Mot 2 sempre con Intact a financo di Gonzalez, nel 2027) veniva da una scia positiva: una vittoria e due secondi posti, alle spalle del pilota di Aspar Martinez. David ha cercato di scappare al via, ma Quiles, da quarto a secondo dopo aver scavalcato Uriarte e Carpe, gli si è incollato dietro. Fino all’errore fatale, per David. Subito dopo è caduto Salmela, e poi Pratama ha steso Munoz, rimediando un long lap di penalità, sbagliato e ripetuto. Perso Bertelle al via (Matteo ha fatto spegnere la moto prima del semaforo verde) e la possibilità di giocarsi il podio, visto che scattava dalla seconda fila e poi ha girato sui tempi dei primi (alla fine ha chiuso quattordicesimo), dei piloti italiani s’è salvato Guido Pini, autore di una gran rimonta, da diciottesimo a quinto, con un arrivo infuocato in cui è riuscito a tenere dietro un arrembante O’Gorman.