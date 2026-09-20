Moto3, Quiles vince in solitaria a Spielberg: a Motegi può vincere il titolo. HIGHLIGHTShighlights
David Almansa cade all'ottavo giro mentre si trovava al comando, spalancando la strada al dominatore Maximo Quiles (Aspar) che controlla agevolmente il margine sugli inseguitori Uriarte e Carpe fino sotto alla bandiera a scacchi. Con questa vittoria lo spagnolo è sempre più vicino al titolo mondiale di categoria, con la prima possibilità aritmetica di chiudere i giochi già nel prossimo appuntamento a Motegi
Voleva liberarsi di Quiles, la sua bestia nera, l’avversario che lo batte all’ultimo giro. David Almansa, puntava sulla sua velocità, quella con cui s’era aggiudicato la prima fila sulla griglia, ma all’ottavo giro ha esagerato l’ingresso in curva finendo lungo disteso. Con Quiles, alle sue spalle, incollato fin dalle prime battute, pronto a saltare davanti. Perso uno dei protagonisti accreditati per la vittoria, la gara non ha espresso molte altre emozioni. Quiles ha controllato un vantaggio di un secondo abbondante su Uriarte e Carpe, poi salito a due, fino al traguardo.
Bertelle, che errore al via...
Venticinque punti messi da parte, in una classifica che lo vede saldamente al comando. A Motegi ha la possibilità di chiudere in anticipo la corsa per il titolo. Almansa (appena promosso in Mot 2 sempre con Intact a financo di Gonzalez, nel 2027) veniva da una scia positiva: una vittoria e due secondi posti, alle spalle del pilota di Aspar Martinez. David ha cercato di scappare al via, ma Quiles, da quarto a secondo dopo aver scavalcato Uriarte e Carpe, gli si è incollato dietro. Fino all’errore fatale, per David. Subito dopo è caduto Salmela, e poi Pratama ha steso Munoz, rimediando un long lap di penalità, sbagliato e ripetuto. Perso Bertelle al via (Matteo ha fatto spegnere la moto prima del semaforo verde) e la possibilità di giocarsi il podio, visto che scattava dalla seconda fila e poi ha girato sui tempi dei primi (alla fine ha chiuso quattordicesimo), dei piloti italiani s’è salvato Guido Pini, autore di una gran rimonta, da diciottesimo a quinto, con un arrivo infuocato in cui è riuscito a tenere dietro un arrembante O’Gorman.