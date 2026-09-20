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Baggers World Cup, Archie McDonald è il primo campione della storia. VIDEO

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La Baggers World Cup ha il suo primo, storico campione: si tratta di Archie McDonald, 20enne australiano, che si è aggiudicato il titolo nell'ultima gara della stagione. In Austria, McDonald ha chiuso ottavo, ma il cuscinetto di 21 punti che aveva sullo spagnolo Gutierrez (secondo in Gara-2) gli è bastato per conquistare il primo campionato dedicato alle Harley Davidson. Nel VIDEO in testa, l'ultimo giro e i festeggiamenti di McDonald

Il primo titolo della stagione del Motomondiale 2026 è stato assegnato oggi, domenica 20 settembre. Nella Baggers World Cup, alla sua prima edizione assoluta quest'anno, l'australiano Archie McDonald si è laureato campione al termine di Gara-2 sul circuito di Spielberg, in Austria. Il numero 69 partiva, nell'appuntamento finale della stagione, con un vantaggio in classifica di 21 punti su Oscar Gutierrez, l'unico pilota in griglia che poteva ancora contendere il titolo a McDonald. Il nostro Andrea Iannone è stato tagliato fuori dalla lotta iridata dopo la caduta in gara-1 di sabato 19 settembre, in cui è rimasto coinvolto anche Eric Granado. 

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McDonald vince da ottavo

La gara della domenica di Spielberg non ha mai visto McDonald recitare un ruolo da protagonista: pur partendo dalla seconda posizione in griglia, l'australiano ha perso diverse posizioni nei primi giri della gara, fino a stabilizzarsi all'ottavo posto. Nulla di cui preoccuparsi per McDonald, che è riuscito comunque a mantenere al sicuro il proprio vantaggio in classifica: Gutierrez, infatti, pur avendo chiuso la gara al secondo posto dietro a Granado, è rimasto a nove punti di distacco dall'australiano, che a fine gara ha potuto festeggiare vestendo un casco dorato e sventolando la bandiera australiana nel giro d'onore sul circuito di Spielberg.

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