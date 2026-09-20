La Baggers World Cup ha il suo primo, storico campione: si tratta di Archie McDonald, 20enne australiano, che si è aggiudicato il titolo nell'ultima gara della stagione. In Austria, McDonald ha chiuso ottavo, ma il cuscinetto di 21 punti che aveva sullo spagnolo Gutierrez (secondo in Gara-2) gli è bastato per conquistare il primo campionato dedicato alle Harley Davidson. Nel VIDEO in testa, l'ultimo giro e i festeggiamenti di McDonald

Il primo titolo della stagione del Motomondiale 2026 è stato assegnato oggi, domenica 20 settembre. Nella Baggers World Cup , alla sua prima edizione assoluta quest'anno, l'australiano Archie McDonald si è laureato campione al termine di Gara-2 sul circuito di Spielberg, in Austria. Il numero 69 partiva, nell'appuntamento finale della stagione, con un vantaggio in classifica di 21 punti su Oscar Gutierrez , l'unico pilota in griglia che poteva ancora contendere il titolo a McDonald. Il nostro Andrea Iannone è stato tagliato fuori dalla lotta iridata dopo la caduta in gara-1 di sabato 19 settembre , in cui è rimasto coinvolto anche Eric Granado.

McDonald vince da ottavo

La gara della domenica di Spielberg non ha mai visto McDonald recitare un ruolo da protagonista: pur partendo dalla seconda posizione in griglia, l'australiano ha perso diverse posizioni nei primi giri della gara, fino a stabilizzarsi all'ottavo posto. Nulla di cui preoccuparsi per McDonald, che è riuscito comunque a mantenere al sicuro il proprio vantaggio in classifica: Gutierrez, infatti, pur avendo chiuso la gara al secondo posto dietro a Granado, è rimasto a nove punti di distacco dall'australiano, che a fine gara ha potuto festeggiare vestendo un casco dorato e sventolando la bandiera australiana nel giro d'onore sul circuito di Spielberg.