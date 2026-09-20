Guevara domina sul circuito di Spielberg e accorcia in campionato su Gonzalez, 4° al traguardo e ora a +35,5 punti in classifica sul connazionale spagnolo. Sul podio anche Salac e Alonso. Indietro gli italiani: 10° Lunetta, 14° Arbolino, 23° Vietti. Alle 14 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GP AUSTRIA, LA GARA MOTOGP LIVE

Guevara, una vittoria che pesa tanto nella rincorsa al titolo. Grazie al quarto posto di Gonzalez, il pilota del team Pramac s’è portato a 35,5 punti dal leader. Con sette gare da correre (se il Qatar sarà confermato) il discorso è riaperto.

Gara dominante di Guevara Lo spagnolo ha imposto un ritmo infernale, dopo una partenza tribolata (scattava dalla quinta casella), è riuscito a prendere la testa della gara e non l’ha più mollata, staccando gli inseguitori fino a due secondi di vantaggio, con un unico sussulto dopo la metà corsa, quando una perdita d’aderenza della ruota anteriore ha rischiato di mandare in fumo il terzo successo in Moto2.

Sul podio anche Salac e Alonso Fuori gioco quasi subito Escrig, sono rimasti Salac, Ortolà, Gonzale e Alonso, in lotta per un posto sul podio. Salac, l’eroe di Silverstone, ha confermato il buono stato di forma piazzandosi secondo, mentre Ortolà ha dovuto cedere prima ad Alonso e poi a Gonzalez.

Lunetta migliore degli italiani Male gli italiani, ad eccezione di Lunetta, il migliore con il decimo posto, mentre Arbolino è scivolato fino al quattordicesimo e Vietti addirittura al ventitreesimo. Fuori anche Senna Agius che aveva già compromesso il suo weekend con la caduta in Q2; l’australiano ha poi sofferto di un problema tecnico che l’ha costretto a una lunga sosta al box, prima di ritirarsi. Ferrandez, Veijer e Piqueras, non hanno invece potuto prendere il via causa incidenti in prova.

L'ordine d'arrivo del GP d'Austria