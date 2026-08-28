Bastianini: "Il mio motore non ha subito modifiche, avere meno giri è penalizzante"

Da questo weekend era previsto che i motori delle Ktm potessero tornare a sfruttare la piena potenza. La RC16 di Bastianini, però, non è cambiata rispetto alle ultime gare: "La mia moto non ha subito questi interventi - ha precisato nel media scrum -. Penso che almeno i piloti ufficiali abbiano il motore con la massima potenza, noi ancora no. Il fatto di avere meno giri è un handicap"

Pre-qualifiche complicate per Enea Bastianini che ha chiuso il pomeriggio di Aragon con il 17° tempo. In questo weekend era previsto che i motori delle Ktm potessero esprimersi a un livello più alto: la casa austriaca, infatti, grazie al via libera ricevuto dagli altri costruttori, aveva la possibilità di apportare alcune modifiche e tornare a sfruttare la piena potenza delle RC16, dopo essere stata costretta a limitarla a causa dei problemi tecnici emersi nel corso della prima metà di campionato. Nel media scrum di venerdì, però, Bastianini ha dichiarato che la sua moto non ha subito modifiche in tal senso: "Non ho subito questi interventi, così almeno ho capito. Penso che almeno i piloti ufficiali abbiano il motore con la massima potenza, noi ancora no. Il fatto di avere meno giri è un handicap, poi è da un bel po' che non ci arrivano pezzi nuovi".