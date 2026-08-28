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Moto2, GP Aragon: Ortolà da record nelle Pre-qualifiche, 5° Vietti

GP ARAGON
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©Ansa

Ortolà è stato il più veloce in Pre-qualifica, realizzando anche il nuovo record della pista di Aragon. Dietro lo spagnolo, Holgado e Agius. Quinto Vietti, seguito da Gonzalez, leader del Mondiale. Più indietro Lunetta e Arbolino, costretti a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 12.15 su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

E’ il momento di Ortolà che, in casa, ribadisce il suo ottimo stato di forma. Lo spagnolo, che viene da tre podi nelle ultime quattro gare (con due vittorie), ha messo in fila tutti nelle prequalifiche, segnando anche il nuovo record della pista. Alle sue spalle Daniel Holgado, diventato il riferimento del team di Aspar Martinez, quindi Senna Agius che dopo lo zero di Silverstone ha voglia di rifarsi. 

Vietti direttamente al Q2

Nel suo alternarsi di prestazioni, stupisce in positivo il quarto tempo di Alonso Lopez con l’Italjet gestita dal team Gresini 2. Celestino Vietti ha centrato il quinto posto nel finale di turno, in crescita dal mattino almeno sul giro. Manu Gonzalez, solido leader del campionato, se l’è presa comoda, un venerdì tranquillo, ma quando ha deciso di mettersi al sicuro per la Q2 s’è piazzato in sesta posizione. Bene Daniel Munoz, settimo davanti ad Escrig che in Gran Bretagna aveva centrato il suo primo podio. 

 

Lunetta e Arbolino obbligati a passare dal Q1

Solo decimo Guevara che però sembra avere margini di miglioramento. In Q2 va diretto anche Piqueras, tredicesimo. Delude ancora Alonso costretto a passare dalla Q1, come a Silverstone (non è un buon momento per il secondo pilota di Aspar, già avviato verso la Motogp nel 2027). In Q1 si ritroveranno anche il vincitore della gara precedente, Filip Salac, fuori dalla Q2 per 34 millesimi, Luca Lunetta, ventesimo, e Tony Arbolino, ventiduesimo.

Moto2, GP Aragon: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto2, GP Aragon: i risultati delle Pre-qualifiche

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