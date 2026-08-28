Ortolà è stato il più veloce in Pre-qualifica, realizzando anche il nuovo record della pista di Aragon. Dietro lo spagnolo, Holgado e Agius. Quinto Vietti, seguito da Gonzalez, leader del Mondiale. Più indietro Lunetta e Arbolino, costretti a passare sabato dal Q1. Domenica la gara della Moto2 è in diretta tv alle 12.15 su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE