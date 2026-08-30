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Baggers World Cup, Andrea Iannone vince anche Gara-2 ad Aragon: l'ultimo giro. VIDEO

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Ancora Andrea Iannone: dopo la vittoria in gara-1 ad Aragon, l'ex pilota MotoGP e Superbike trionfa anche in gara-2 al MotorLand e si rifà sotto nella classifica delle Baggers. Iannone resta al quarto posto, ma adesso il leader iridato, Archie McDonald, si trova a 27 punti di distanza: il terzo posto di Gutierrez dista solo un punto... Dietro a Iannone, ad Aragon sono arrivati Eric Granado e McDonald. Nel VIDEO, l'ultimo giro di Gara-2 al Motorland

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