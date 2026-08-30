Ancora Andrea Iannone: dopo la vittoria in gara-1 ad Aragon, l'ex pilota MotoGP e Superbike trionfa anche in gara-2 al MotorLand e si rifà sotto nella classifica delle Baggers. Iannone resta al quarto posto, ma adesso il leader iridato, Archie McDonald, si trova a 27 punti di distanza: il terzo posto di Gutierrez dista solo un punto... Dietro a Iannone, ad Aragon sono arrivati Eric Granado e McDonald. Nel VIDEO, l'ultimo giro di Gara-2 al Motorland

GP ARAGON, TUTTI GLI ORARI