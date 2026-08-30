MotoGP, oggi il GP Aragon: orari tv, griglia di partenza in Spagna e ultime news
Gran finale oggi ad Aragon, dove sono in programma le gare (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). MotoGP alle 14, con Bezzecchi ancora in pole e Marc Marquez (dominatore della Sprint di sabato) a completare la prima fila con il fratello Alex. La top class sarà preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.15). Dalla griglia di partenza alle ultime news sul meteo: ecco tutto quello che c'è da sapere
SPRINT RACE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
- Ore 8.55: Harley-Davidson Bagger World Cup – Gara 2
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy
- La Moto3 aprirà il programma di giornata alle 11 con Almansa in pole (con record della pista) e un ritrovato Matteo Bertelle in quarta casella. Alle 12.15 la Moto2, con Alonso Lopez davanti a tutti dopo oltre mille giorni dall'ultima volta e gli italiani (Vietti, Arbolino e Lunetta) costretti alla rimonta dalle retrovie
- Prevista un'altra giornata estremamente calda nel nord-est della Spagna, con punte di 35°C proprio nella fascia oraria delle gare.
- Il sabato di Aragon si era aperto con la super pole di Marco Bezzecchi, affiancato in prima fila dalle Ducati di Marc e Alex Marquez. Il '93' ha poi letteralmente dominato la Sprint, dalla prima all'ultima curva. Ma il terzo posto in gara ha consentito al pilota dell'Aprilia di accorciare a -29 in classifica dal compagno di squadra e leader del campionato Jorge Martin (5° al traguardo). Bagnaia 11°, out Di Giannantonio