Gran finale oggi ad Aragon, dove sono in programma le gare (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). MotoGP alle 14, con Bezzecchi ancora in pole e Marc Marquez (dominatore della Sprint di sabato) a completare la prima fila con il fratello Alex. La top class sarà preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.15). Dalla griglia di partenza alle ultime news sul meteo: ecco tutto quello che c'è da sapere

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