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Martin: "Per vincere il titolo devo colmare il gap che c'è con Marquez e Bezzecchi"

gp misano
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Lo spagnolo è intervenuto nella conferenza piloti di Misano: "Non mi sento di avere la velocità per lottare sempre. Cercherò di lavorare per essere al livello di Marco e Marc, devo colmare il gap per vincere il titolo. Le prossiem gare le considero buone per me, ma qui a Misano sarà dura"

GP MISANO, RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

E’ in testa al Mondiale, ma sulla gara di Misano non si sbilancia. Jorge Martin non si sente ancora al meglio, sul piano tecnico. Deve trovare maggiore velocità con la sua Aprilia: “Non mi sento di avere la velocità per lottare sempre. Cercherò di lavorare per essere al livello di Marco e Marc, ma perdo qualche decimo in alcune piste, e devo colmare il gap per poter vincere il titolo”. Lo dice anche guardando in prospettiva: “Sarà un confronto molto lungo, con loro due. In alcune occasioni so di poter essere forte, in altre un po’ meno”. Il punto è proprio quello, la velocità, pensando alle prossime gare. “Le prossime le considero buone per me, ma qui a Misano sarò dura. Marquez ha fatto paura ad Aragon e Marco è stato fortissimo l’anno scorso su questa che è la sua pista di casa. Qui il livello generale è molto alto. Ma il grip è migliore rispetto ad altri circuiti dove ho faticato. Ho una buona base, che conosco meglio, e spero di cominciare bene fin da venerdì”.

"La foto di Marquez è stata di forte impatto"

Gli chiedono della foto mostrata da Marc Marquez che mette in risalto lo stato del suo braccio martoriato. “Ho visto la foto, di forte impatto, ma non so quanto lo abbia condizionato, io posso solo parlare sulla base di quello che ho vissuto io (l’anno scorso Jorge ha perso quasi tutta la stagione a causa degli incidenti, ndr). Sappiamo tutti quale sia il suo talento e la sua condizione, ma purtroppo la MotoGP è pericolosa ed è facile farsi male. D’altronde questo è lo sport che amiamo e ne accettiamo i rischi. Talvolta però esageriamo, e ho capito che è meglio aspettare a tornare dopo un infortunio, per essere davvero pronti. Perché è importante dare al corpo il tempo di recuperare”.

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