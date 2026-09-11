Proseguono le difficoltà di Pecco Bagnaia, che ha chiuso le Pre-qualifiche di Misano con il 19° tempo e che sabato sarà costretto a passare dal Q1. Il pilota Ducati ha commentato su Sky la sua giornata

Giornata difficilissima. Parto dalle considerazioni che ha fatto Valentino Rossi in diretta Sky: ha detto che fai fatica a fermare la moto ed è evidente che ci sono dei problemi, come se avessi qualcosa al freno motore.

"Sì, me l'ha detto. Ho parlato con lui stamattina e ne ho sentito parlare per il pomeriggio. Il feeling, anche di Poggiali dalla pista, è che la mia moto fa delle cose particolari, non si capisce perché più che altro. Quella è la cosa difficile. Sono tre gare in cui il freno motore è strano, un po' difficile da intendere, è molto difficile intendere il grip dietro. Non ne ho mai avuto quest'anno, però adesso è molto nervosa la moto ed è difficile guidare più che altro, sentire le cose. Non sento differenze nelle modifiche ed è un momento molto difficile dove sto lavorando e sto cercando la soluzione. Non so se c'è, però ci stiamo provando".

Tutti gli appassionati, soprattutto i tuoi tifosi, pensano che "domani andrà meglio". Però si fa un po' fatica a vedere questo...

"Io parto per i turni con l'idea che possa andar meglio, poi purtroppo sono già due anni dove la situazione non è facile. Più che altro è estremamente chiaro dai dati la differenza che c'è con gli altri piloti, dalla staccata all'ingresso, alla percorrenza, all'uscita, però purtroppo per qualche motivo non c'è modo di replicare il funzionamento delle altre moto, quindi la cosa che ci sta mandando molto in difficoltà è questa".

Tu hai provato anche a fare qualcosa di differente?

"Le ho provate tutte. Le ho provate tutte, ho provato vari setup, ho provato varie tarature, però non purtroppo non c'è modo di farla funzionare. Più che altro son tre gare dove siamo proprio tanto in difficoltà. Fino al Sachsenring bene o male, nonostante non fossi contento al 100% del mezzo, riuscivamo bene o male a stare lì davanti e invece son tre gare dove cado tanto, anche oggi sono stati innumerevoli i rischi che ho preso per andar così piano e non capiamo la direzione da prendere".