Moto3, Boé in trattativa con Ogiwara

Il team Boé Motorsports cerca un profilo importante per il futuro in Moto3, un pilota da svezzare e portare velocemente in alto come era stato David Muñoz. E il talento individuato, con cui la squadra è in trattativa, è il giapponese Ryota Ogiwara. Tra i giovani che ambiscono al Mondiale, Ogiwara ha una posizione privilegiata. Ha infatti già compiuto 18 anni, ed è pertanto libero da qualsiasi impedimento per il salto in Moto3 dal 2027, a differenza di alcuni suoi rivali il cui futuro è legato alle classifiche finali di Rookies Cup e MotoJunior. Nonostante questo, al momento Ogiwara sta meritando anche con i risultati la promozione in Moto3, visto che è in seconda posizione in Rookies Cup, dove ha ottenuto tre vittorie in stagione. Per questo il ragazzo, già vincitore della Asia Talent Cup 2025, è entrato nell'orbita di Boé, che pur tenendo in considerazione anche altre possibilità è pronta ad accelerare su Ogiwara. La trattativa non è chiusa ma i colloqui serrati. Ogiwara può essere la scelta di Boé per il 2027.