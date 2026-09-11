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MotoGP a Misano, il meteo al circuito per il GP San Marino

MotoGp

Da venerdì a domenica: vediamo cosa dicono le previsioni nell'arco di tutto il weekend. Il GP San Marino e della Riviera di Rimini è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GP MISANO, LE PROVE LIBERE LIVE

Dopo un giovedì di vigilia caratterizzato dalla pioggia, le previsioni meteo sono destinate a migliorare a Misano in vista del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Oggi, venerdì 11 settembre, sono previste temperature tra 20 e 25 gradi. Qualche nuvola ma non dovrebbero esserci precipitazioni significative, con le sessioni MotoGP che potrebbero dunque disputarsi tutte con pista asciutta qualora si asciugasse rapidamente già per le FP1.

Previsioni in progressivo miglioramento

Qualche goccia prevista nella mattinata di sabato 12 settembre, ma anche qui il meteo è destinato a migliorare in maniera significativa. Tanto che alle 15, orario della Sprint Race, è previsto il sole con 25 gradi. Domenica 13 settembre dovrebbe essere la giornata più bella dell'intero weekend: la gara della top class (ore 14) si correrà con 26 gradi, qualche grado in meno invece per la Moto3 alle 11 e la Moto2 alle 12.15. 

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