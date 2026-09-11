Da venerdì a domenica: vediamo cosa dicono le previsioni nell'arco di tutto il weekend. Il GP San Marino e della Riviera di Rimini è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo un giovedì di vigilia caratterizzato dalla pioggia, le previsioni meteo sono destinate a migliorare a Misano in vista del GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Oggi, venerdì 11 settembre, sono previste temperature tra 20 e 25 gradi. Qualche nuvola ma non dovrebbero esserci precipitazioni significative, con le sessioni MotoGP che potrebbero dunque disputarsi tutte con pista asciutta qualora si asciugasse rapidamente già per le FP1.