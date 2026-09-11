La MotoGP a casa nostra. Fino a domenica 13 settembre si corre a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, LIVE come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Il circuito romagnolo è storicamente un terreno di caccia di Ducati che, almeno nelle gare lunghe, è in striscia positiva da sei anni. L'anno scorso fu Marc Marquez a vincere il GP, portando a 6 (record) i suoi successi sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Ma attenzione all'Aprilia, capace dodici mesi fa di prendersi la Sprint con Marco Bezzecchi e decisamente migliorata rispetto alla passata stagione. Il leader del Mondiale è sempre Jorge Martin, Marquez e Bez sono distanti rispettivamente 19 e 24 punti. La lotta mondiale è davvero apertissima.