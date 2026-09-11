Guida al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: dagli orari sui nostri canali alle repliche, ecco tutto quello che devi sapere per non perderti nulla del weekend di Misano
La MotoGP a casa nostra. Fino a domenica 13 settembre si corre a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, LIVE come sempre su Sky Sport e in streaming su NOW. Il circuito romagnolo è storicamente un terreno di caccia di Ducati che, almeno nelle gare lunghe, è in striscia positiva da sei anni. L'anno scorso fu Marc Marquez a vincere il GP, portando a 6 (record) i suoi successi sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Ma attenzione all'Aprilia, capace dodici mesi fa di prendersi la Sprint con Marco Bezzecchi e decisamente migliorata rispetto alla passata stagione. Il leader del Mondiale è sempre Jorge Martin, Marquez e Bez sono distanti rispettivamente 19 e 24 punti. La lotta mondiale è davvero apertissima.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Si scende in pista venerdì alle 10.45 per la prima sessione di prove libere, poi nel pomeriggio le Pre-qualifiche alle 15 con in palio i primi 10 pass per il Q2. Sabato il consueto show: dopo le FP2, parte la caccia alla pole con le qualifiche alle 10.50. Il semaforo verde della Sprint Race è invece alle 15, quando i piloti si contenderanno il primo podio (e i primi punti) del weekend. Domenica il gran finale con la gara lunga prevista alle 14.
Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15
Ovviamente da non perdere anche le altre classi. Domenica il programma delle gare sarà inaugurato dalla Moto3, di scena alle 11. A seguire la Moto2, che partirà alle 12.15 prima di lasciare spazio alla MotoGP.
Le repliche della gara
Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 20. Le altre fasce orarie sono alle 22 e all'1 di notte tra domenica 13 e lunedì 14 settembre. Inoltre il GP di San Marino e della Riviera di Rimini sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On demand.
GP San Marino: il programma del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW:
Venerdì 11 settembre
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP -Prove Libere 1
- Ore 11.40 – Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 12 settembre
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP – Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
Domenica 13 settembre
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy