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Moto3, Leopard sceglie Leonardo Zanni per il 2027: le news

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il pilota italiano, Talento Azzurro proveniente dal MotoJunior, viene promosso al Mondiale

Leo Zanni corona un sogno, quello di debuttare nel motomondiale. Lo farà con Leopard, che mantiene un pilota italiano dopo aver lasciato andare Pini in direzione Moto2 con SpeedRs.

 

Zanni, vincitore al debutto in Moto3 di una gara nel mondiale junior, ad Aragón nel 2025, quest'anno è partito fortissimo col team Momoven vincendo a Barcellona. Poi qualche errore di troppo lo ha relegato in classifica nelle posizioni di rincalzo, ma il suo chiaro talento ha attirato le attenzioni di Leopard che ha avanzato le trattative con Zanni sin dall'inizio dell'estate.

 

Adesso l'accordo è chiuso: Zanni correrà con Leopard nel 2027.

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