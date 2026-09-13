Bagnaia: "Continuo a cadere perché ci sto provando fino alla fine"

Termina con una caduta un complicatissimo weekend di Misano per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati, che non riesce a trovare il giusto feeling con la sua moto, ha commentato la sua giornata. Di seguito le sue parole a Sky Sport e poi quelle al media scrum

L'amarezza per come si è chiusa questa Misano e se ci racconti la scivolata.

"Niente, sono scivolato, può succedere. Ho poco da dire, onestamente. Ducati ha fatto un bel lavoro, hanno vinto e quindi troveremo la quadra".

Sei arrabbiato, deluso? Quando tu dici "Ducati ha fatto un bel lavoro", ovviamente fai un complimento al tuo team, però tu ti sei sentito supportato? Come è maturata la caduta? C'era qualcosa che non andava nella moto oppure è stato soltanto un tuo errore?

"Sono scivolato".

Ho visto anche in Q1, ce l'avevi ma non sei riuscito a farlo. Per me vai fortissimo, rimani il Pecco che ha vinto i Mondiali e non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione. Perché sono sicuro che tu su quella moto, con la corporatura simile a Bezzecchi, stile di guida simile e posizione in sella simile a Bez, sono certo che sarà il riscatto di Bagnaia.

"Speriamo, però sono convinto anch'io al 100% che possa essere così, però ancora ci sono queste otto gare dove purtroppo la situazione non è facile. Sto spingendo tanto e non ho il feeling purtroppo, quindi appena provo a fare qualcosa di diverso scivolo e mi dispiace molto perché la mia squadra sta lavorando veramente tanto per darmi la possibilità di andar bene. Però i risultati non arrivano, quindi è difficile da accettare. Però questa è la realtà dei fatti, comunque sono scivolato anche oggi e spero in Austria di poter fare un po' meglio".

Secondo me il fatto di qualche scivolata comunque è il segnale che il pilota non molla e che ci prova fino alla fine e che evidentemente non c'è feeling con questa moto. Sembra di essere tornati al 2025, allora ti domando: almeno a Motegi il vero Pecco ce lo possiamo aspettare tra qualche settimana?

"Vedremo, dipende. Da cosa non lo dico, però dipende".

Ti chiedo invece una cosa sull'Austria. È una pista che tradizionalmente è favorevole alla Ducati.

"Sì, l'Austria è una bellissima pista. Ho sempre fatto dei grandissimi weekend fino a due anni fa e quindi speriamo di riuscire a tornare a farlo".