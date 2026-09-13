Moto3, sorpresa Snipers: arriva Da Costa

David Da Costa conquista il sogno del motomondiale e correrà con Snipers dal 2027. Il pilota francese entrerà in Moto3 e arriverà dalla Rookies Cup, dove quest'anno ha ottenuto tre sesti posti. Da Costa corre anche in Spagna nel Mondiale Junior, e ha un background nelle categorie di supporto che permettono ai piloti di raggiungere la Moto3.

Snipers ha scelto Da Costa puntando molto sul suo talento, mostrato anche nell'ultima gara della Rookies Cup a Misano dove è stato in lotta per la vittoria fino a due giri dalla fine quando è stato fermato da un problema tecnico.

Per favorire il matrimonio, anche il promoter del Gp di Le Mans ha deciso di intercedere nella trattativa e permettere così a David Da Costa di avere la sua occasione. Con Snipers, dal 2027