Moto3, sorpresa Snipers: arriva Da Costa

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Moto3, sorpresa Snipers: arriva David Da Costa nel 2027. Le news

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il francese debutterà nel motomondiale con la squadra italiana nel 2027

David Da Costa conquista il sogno del motomondiale e correrà con Snipers dal 2027. Il pilota francese entrerà in Moto3 e arriverà dalla Rookies Cup, dove quest'anno ha ottenuto tre sesti posti. Da Costa corre anche in Spagna nel Mondiale Junior, e ha un background nelle categorie di supporto che permettono ai piloti di raggiungere la Moto3.

 

Snipers ha scelto Da Costa puntando molto sul suo talento, mostrato anche nell'ultima gara della Rookies Cup a Misano dove è stato in lotta per la vittoria fino a due giri dalla fine quando è stato fermato da un problema tecnico.

 

Per favorire il matrimonio, anche il promoter del Gp di Le Mans ha deciso di intercedere nella trattativa e permettere così a David Da Costa di avere la sua occasione. Con Snipers, dal 2027

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