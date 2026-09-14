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'Idoli-Fino all'ultima corsa': il film sulla MotoGP da oggi su Sky e NOW

MotoGp

Una storia di passione, sacrificio e rapporti familiari ambientata nel mondo adrenalinico della MotoGP. Arriva oggi su Sky Cinema in prima TV 'Idoli-Fino all'ultima corsa', il film con Claudio Santamaria, Óscar Casas, Ana Mena e Saul Nanni, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Distribuito da Warner Bros Pictures e diretto da Mat Whitecross, 'Idoli-Fino all'ultima corsa' vede protagonista Claudio Santamaria nei panni di Antonio Belardi, un ex motociclista segnato dai traumi del passato che decide di allenare il figlio Edu, interpretato da Óscar Casas, giovane talento determinato a farsi strada nel mondo delle corse. Nel cast anche Ana Mena, che veste i panni di Luna, una giovane artista il cui arrivo nella vita di Edu finirà per mettere in discussione equilibri e certezze costruiti dentro e fuori dalla pista, e Saul Nanni nel ruolo dell’antagonista. Tra allenamenti, ambizioni e scelte personali, padre e figlio saranno chiamati a confrontarsi con aspettative sempre più difficili da sostenere.

Claudio Santamaria

Sullo sfondo l'universo della MotoGP

Attraverso la storia di due generazioni unite dalla stessa passione per la velocità, 'Idoli-Fino all'ultima corsa' riflette sulle aspettative che si trasmettono da padre a figlio, sul confine tra sostegno e pressione e sul prezzo da pagare per inseguire i propri obiettivi. Sullo sfondo dell'universo della MotoGP, il film racconta una sfida che va oltre la competizione sportiva, trasformandosi in un percorso di crescita personale fatto di ambizione, errori e ricerca della propria identità.

Film 'Idoli-Fino all'ultima corsa'

La sinossi

Edu è un giovane pilota motociclistico particolarmente aggressivo di cui nessuna squadra si fida. Eli, team leader dell’Aspar Team in Moto2, gli offre un'opportunità a condizione che sia suo padre, Antonio Belardi, ad allenarlo. Edu non vede il padre da molti anni, un ex pilota che si è ritirato dalle piste dopo aver causato la morte di un altro pilota durante una gara. Sebbene Edu odi il padre per averlo abbandonato, sa che solo lui potrà aiutarlo a realizzare il suo sogno. Edu decide quindi di sottoporsi alla rigida disciplina che Antonio gli impone, che prevede tra l’altro di mettere da parte l'amore... Fino a quando non incontra Luna, una giovane artista che ha appena aperto uno studio di tatuaggi proprio sotto casa sua.

 

Ana Mena

Solo su Sky e NOW

Da lunedì 14 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

Óscar Casas

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