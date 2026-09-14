Milano, inaugurata la statua "Le pieghe" dedicata a Luca Salvadori

A due anni dalla scomparsa in un incidente nel campionato Irrc Superbike a Frohburg, Luca Salvadori, pilota e content creator che è riuscito a far appassionare molti ragazzi al motociclismo, è stato commemorato con la statua "Le pieghe" in zona Sempione a Milano. L'opera di Nicola Samorì richiama la sinuosità del motociclismo, la passione principale di Luca. Guarda il VIDEO. La MotoGP torna dal 18 al 20 settembre per il GP d'Austria, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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