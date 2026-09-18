Bagnaia dopo le Pre-qualifiche in Austria: "Il problema è il grip, come sempre"18° tempo
Altro venerdì difficile per Pecco Bagnaia, che anche in Austria continua a lamentare problemi di grip. Il torinese, che ha chiuso le Pre-qualifiche con il 18° tempo, ha commentato la sua giornata a Sky Sport e poi al media scrum coi giornalisti presenti a Spielberg
Un'altra giornata complicata. Quali sono le difficoltà su questa pista?
"Grip. Il grip come sempre. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo cercato di far più giri possibile. Ho cercato di fare più giri possibile per adattarmi alla situazione, ma purtroppo la prestazione non è venuta fuori e continueremo a lavorare".
Per domani cosa bisogna fare? Bisogna cambiare l'assetto, bisogna provare ad adattarsi?
"Non lo so, vedremo. Secondo me oggi abbiamo fatto tutti il massimo con quello che abbiamo e non è andata male. Ci manca grip e cercheremo di fare uno step per domani".
Là davanti c'è questo Acosta con la Ktm. Ti sorprende un po'?
"No, ho visto lo step che hanno fatto da quando hanno aperto i motori ad Aragon. Lui guida fortissimo e questa è una pista molto stop-and-go. Fa veramente la differenza, sta guidando molto forte. La mancanza di velocità che avevano fino a prima non c'è più e quindi riesce a fare una gran differenza anche col consumo gomme. Oggi, almeno stamattina, girava sul 29 anche con 20 giri sulle gomme, quindi farà una gran differenza".
"Questo è il mio reale potenziale attualmente"
"Questo è il reale potenziale che abbiamo adesso e bisogna lavorare su questo", ha commentato Bagnaia nel media scrum. "Fatichiamo sempre sulle stesse cose, abbiamo lavorato bene e fatto il massimo che potevamo. Ma appunto, questo è il mio reale potenziale e più di così non sono riuscito a fare". Gli è stato poi chiesto se il suo approccio fosse rimasto lo stesso e se volesse entrare nel dettaglio dei problemi: "Entro in pista, do il massimo e cerco di fare quello che posso. Ti chiedo scusa ma non c'è bisogno di rispondere a questo. Ho già detto che siamo in difficoltà e il mio reale potenziale è questo qui. Le sensazioni sono le stesse di Misano, i problemi sono gli stessi. Devo lavorare a testa bassa per migliorare. Il problema è il grip al posteriore. Che poi crea problemi in frenata e un po' ovunque". Guardando al 2027, gli è stato infine chiesto quale fosse la coppia moto-pilota che lo incuriosisse di più: "Io sull'Aprilia".