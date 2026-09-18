"No, ho visto lo step che hanno fatto da quando hanno aperto i motori ad Aragon. Lui guida fortissimo e questa è una pista molto stop-and-go. Fa veramente la differenza, sta guidando molto forte. La mancanza di velocità che avevano fino a prima non c'è più e quindi riesce a fare una gran differenza anche col consumo gomme. Oggi, almeno stamattina, girava sul 29 anche con 20 giri sulle gomme, quindi farà una gran differenza".

"Questo è il mio reale potenziale attualmente"

"Questo è il reale potenziale che abbiamo adesso e bisogna lavorare su questo", ha commentato Bagnaia nel media scrum. "Fatichiamo sempre sulle stesse cose, abbiamo lavorato bene e fatto il massimo che potevamo. Ma appunto, questo è il mio reale potenziale e più di così non sono riuscito a fare". Gli è stato poi chiesto se il suo approccio fosse rimasto lo stesso e se volesse entrare nel dettaglio dei problemi: "Entro in pista, do il massimo e cerco di fare quello che posso. Ti chiedo scusa ma non c'è bisogno di rispondere a questo. Ho già detto che siamo in difficoltà e il mio reale potenziale è questo qui. Le sensazioni sono le stesse di Misano, i problemi sono gli stessi. Devo lavorare a testa bassa per migliorare. Il problema è il grip al posteriore. Che poi crea problemi in frenata e un po' ovunque". Guardando al 2027, gli è stato infine chiesto quale fosse la coppia moto-pilota che lo incuriosisse di più: "Io sull'Aprilia".