Caduta ad alta velocità per Alex Marquez nelle Pre-qualifiche. Sul rettilineo dopo curva 1 lo spagnolo ha perso l'anteriore della sua Ducati ed è finito a terra. Fortunatamente Alex non ha riportato conseguenze ed è tornato in pista, riuscendo a centrare l'accesso al Q2 con l'8° tempo. "Un piccolo problema al freno, che era rimasto un po' bloccato, non al 100%. È anche colpa mia: avevo ricevuto l'alert ma non mi sono fermato", ha spiegato a Sky Sport

I QUALIFICATI AL Q2