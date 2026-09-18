Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Martin: "Non ho sofferto, ma il braccio resta un punto interrogativo"

aprilia

Jorge Martin (5° nelle Pre-qualifiche) commenta il venerdì di Spielberg, a partire dalle condizioni del suo braccio destro (alle prese con la sindrome compartimentale): "Mi sono trovato meglio di quanto mi aspettassi, il lavoro che abbiamo fatto a casa è stato buono, ma fino a domenica sarà un punto interrogativo". Su Acosta, che ha chiuso davanti a tutti il venerdì: "Qui c'è Pedro e poi noi altri siamo lì vicini. Io mi sento forte"

GP AUSTRIA, I PRE-QUALIFICATI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Martin: "Braccio? Non ho sofferto ma è incognita"

aprilia

Jorge Martin (5° nelle Pre-qualifiche) commenta il venerdì di Spielberg, a partire dalle...

Acosta: "Serve un altro step per sfidare Ducati"

miglior tempo

Pedro Acosta è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche del GP Austria, ma non sembra...

Bez: "Non sono super felice, ma obiettivo era Q2"

aprilia

Nono tempo per Bezzecchi nelle Pre-qualifiche del Red Bull Ring, col pilota Aprilia che nel...

Alex Marquez cade ad alta velocità: il VIDEO

team gresini

Caduta ad alta velocità per Alex Marquez nelle Pre-qualifiche. Sul rettilineo dopo curva 1 lo...

Zarco a terra, Moreira gli passa vicino: penalità?

GP AUSTRIA

Nel corso delle Pre-qualifiche del GP d'Austria il francese è caduto con la sua Honda in curva 4,...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS