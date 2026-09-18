Jorge Martin (5° nelle Pre-qualifiche) commenta il venerdì di Spielberg, a partire dalle condizioni del suo braccio destro (alle prese con la sindrome compartimentale): "Mi sono trovato meglio di quanto mi aspettassi, il lavoro che abbiamo fatto a casa è stato buono, ma fino a domenica sarà un punto interrogativo". Su Acosta, che ha chiuso davanti a tutti il venerdì: "Qui c'è Pedro e poi noi altri siamo lì vicini. Io mi sento forte"

GP AUSTRIA, I PRE-QUALIFICATI