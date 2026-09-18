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MotoGP, Acosta: "Ktm più dolce, ma per restare al passo di Ducati serve uno step"

miglior tempo

Pedro Acosta è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche del GP Austria, ma non sembra completamente appagato. "Siamo andati molto bene - spiega - ma facciamo ancora tanta fatica sul T3 e dobbiamo fare un ulteriore step sabato se vogliamo stare al passo con Ducati, che andrà fortissimo". Resta la soddisfazione per la crescita della sua intesa con la Ktm: "Sì, il lavoro sul mio stile di guida e sulla 'dolcezza' della frenata sembra funzionare"

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE

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