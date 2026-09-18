Nono tempo per Bezzecchi nelle Pre-qualifiche del Red Bull Ring, col pilota Aprilia che nel finale è riuscito (non senza patemi) a centrare il Q2: "È stata una giornata complicata, ma sono abbastanza contento - ha commentato a Sky -. Il 9° posto non mi rende super felice. Ho fatto un po' di casino coi time attack, ma l'obiettivo era passare in Q2. Fermare la moto è stata una delle cose che ci ha fatto tribolare, qua non è facile. Devo riuscire a sistemarmi meglio in alcune curve"

I QUALIFICATI AL Q2