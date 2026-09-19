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MotoGP in Austria, Bezzecchi: "Oggi fortunato, non ero da 3° posto". VIDEO

aprilia

Il pilota dell'Aprilia ottiene in Austria un 3° posto quasi insperato alle spalle di Martin e Marquez, favorito dalla caduta di Acosta. "Ogni tanto una botta di c... non guasta - sorride Bezzecchi - ho preso il massimo, anche più di quanto meritassi. Ma nel finale mi sono avvicinato molto a Marc e questo mi fa ben sperare per domenica". Resta il nodo del cambio di direzione: "E' una variante un po' 'bastarda', devo ancora trovare la linea giusta per affrontarla. Ma ci stiamo lavorando"

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