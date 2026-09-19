Bagnaia: "Piccolo passo avanti, ho ascoltato il consiglio di Pedrosa"6° posto
Sesto posto per Pecco Bagnaia nella Sprint Race di Spielberg. Il torinese ha tracciato un bilancio della sua giornata al Red Bull Ring a Sky Sport e poi nel media scrum
P6 oggi. Una buona iniezione di fiducia?
"Sì, al momento stiamo migliorando abbastanza. Sicuramente la giornata di ieri è stata un po' negativa, soprattutto nel time attack, ma a ritmo gara non eravamo messi troppo male. Oggi abbiamo fatto un altro piccolo passo in avanti, siamo riusciti a migliorarci nel time attack, anche se ancora ci manca qualcosina e spero che per domani riusciremo a trovarlo. La scelta di andare con la gomma media è stata fatta di proposito per cercare di preparare al meglio domani e vedremo".
È particolare perché abbiamo sentito gli altri piloti della Ducati e tutti hanno lamentato una mancanza di grip. Questo è indicativo anche per domani, perché forse la mancanza di grip era più sulla soft e domani può essere una storia diversa?
"La soft ha più grip della media, questo è sicuro. Purtroppo stiamo faticando a capire come riuscire a trazionare come abbiamo sempre fatto in questa pista, però visto che tutti quanti coincidiamo abbastanza sullo stesso problema, magari sarà più facile trovare una soluzione".
La M l'hai provata, la posizione in griglia non è male. Incrociamo le dita per fare una bella gara.
"Assolutamente. Domani sarà lunga, difficile. L'approccio alla gara sarà abbastanza diverso e bisognerà gestire tanto nella prima parte. Secondo me Acosta è quello che al momento è superiore, può permettersi di spingere di più, però magari riusciremo anche noi a fare un piccolo passo in avanti e lottare di nuovo per una sesta/settima posizione può essere un buon obiettivo".
Cosa ha detto al media scrum
Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "Stamattina abbiamo provato qualcosa di diverso sull'assetto della moto e siamo andati nella direzione giusta. Ero in grado di frenare meglio e usare il posteriore per far curvare la moto, il grip non era male. Mi manca ancora qualcosa ma abbiamo fatto un passo in avanti". Bagnaia svela che ha seguito un consiglio: "Ho ascoltato il consiglio di Pedrosa, quando ha detto che forse sarebbe stato meglio fare più giri con la moto per capirla meglio. È stato un buon consiglio. Sulla moto abbiamo cambiato un qualcosa che avevamo già provato in passato, ma questa volta l'abbiamo fatto in modo leggermente diverso e ha funzionato meglio". Bagnaia viene interpellato sulle voci della possibilità di avere due qualifiche separate tra Sprint e GP: "Il sabato è già una giornata molto complicata. Secondo me la cosa migliore sarebbe usare i migliori tempi della Sprint per fare la griglia della domenica. Magari anche fare meno Sprint Race sarebbe una buona soluzione. Penso sarebbe sbagliato sostituire la sessione di qualifica con le Pre-qualifiche. Non è ancora deciso niente, ne parleremo".