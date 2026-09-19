Bagnaia: "Piccolo passo avanti, ho ascoltato il consiglio di Pedrosa"

P6 oggi. Una buona iniezione di fiducia?

"Sì, al momento stiamo migliorando abbastanza. Sicuramente la giornata di ieri è stata un po' negativa, soprattutto nel time attack, ma a ritmo gara non eravamo messi troppo male. Oggi abbiamo fatto un altro piccolo passo in avanti, siamo riusciti a migliorarci nel time attack, anche se ancora ci manca qualcosina e spero che per domani riusciremo a trovarlo. La scelta di andare con la gomma media è stata fatta di proposito per cercare di preparare al meglio domani e vedremo".

È particolare perché abbiamo sentito gli altri piloti della Ducati e tutti hanno lamentato una mancanza di grip. Questo è indicativo anche per domani, perché forse la mancanza di grip era più sulla soft e domani può essere una storia diversa?

"La soft ha più grip della media, questo è sicuro. Purtroppo stiamo faticando a capire come riuscire a trazionare come abbiamo sempre fatto in questa pista, però visto che tutti quanti coincidiamo abbastanza sullo stesso problema, magari sarà più facile trovare una soluzione".

La M l'hai provata, la posizione in griglia non è male. Incrociamo le dita per fare una bella gara.

"Assolutamente. Domani sarà lunga, difficile. L'approccio alla gara sarà abbastanza diverso e bisognerà gestire tanto nella prima parte. Secondo me Acosta è quello che al momento è superiore, può permettersi di spingere di più, però magari riusciremo anche noi a fare un piccolo passo in avanti e lottare di nuovo per una sesta/settima posizione può essere un buon obiettivo".