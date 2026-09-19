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Iannone-Granado, incidente e addio Mondiale Baggers: "Così fa male". VIDEO

l'episodio

Andrea Iannone è caduto durante Gara 1 della Baggers World Cup in Austria, nel tentativo di rispondere a un attacco di Eric Granado, coinvolto anche lui nell'incidente. I due piloti non hanno avuto conseguenze, se non quella di dover rinunciare entrambi al titolo. La lotta iridata è riservata, ora, ai soli McDonald e Gutierrez (vincitore di Gara 1): l'australiano parte con 21 punti di vantaggio sullo spagnolo. Domenica mattina alle 9 la decisiva Gara 2 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

FOTOSEQUENZA

Il messaggio social di Iannone

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