Andrea Iannone è caduto durante Gara 1 della Baggers World Cup in Austria, nel tentativo di rispondere a un attacco di Eric Granado, coinvolto anche lui nell'incidente. I due piloti non hanno avuto conseguenze, se non quella di dover rinunciare entrambi al titolo. La lotta iridata è riservata, ora, ai soli McDonald e Gutierrez (vincitore di Gara 1): l'australiano parte con 21 punti di vantaggio sullo spagnolo. Domenica mattina alle 9 la decisiva Gara 2 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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