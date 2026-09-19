Marc Marquez ha commentato a Sky la Sprint di Spielberg chiusa al 2° posto: "E' un GP particolare, la moto si comporta in modo diverso e la carcassa è la stessa della Thailandia, mi aspetto una gara simile". Poi ancora: "Oggi l'obiettivo era chiaro: finire dietro Martin. Sapevo che lui e Acosta erano più veloci, non volevo che Pedro si mettesse tra di noi. Domenica sarà un GP lunghissimO. Devo stare attento a Bezzecchi e Ogura, hanno un passo più simile al mio. Proveremo ad andare a podio"

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