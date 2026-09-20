Pedro Acosta spezza il tabù e dopo il record di 15 podi in MotoGP senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class, proprio sulla pista di caa di Ktm. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia, col leader del Mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ai Ogura. 5° Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Nel VIDEO gli highlights della gara di Spielberg, l'ultima prima del tour tra Asia e Austrialia che partirà a ottobre da Motegi

Questa volta non si è distratto. Pedro Acosta ha vinto la sua prima gara in MotoGP, alla terza stagione con Ktm, a ventidue anni. Sabato ha sciupato la vittoria nella Sprint, per una distrazione imperdonabile. Oggi, dopo aver superato Bezzecchi e Martin ha gestito, concentrato, fino al traguardo. Sul podio sono saliti i due piloti dell’Aprilia ufficiale, lo spagnolo davanti al romagnolo, e per la prima volta le Ducati ne sono rimaste fuori, dopo quattro successi di fila sulla pista austriaca.