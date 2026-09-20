Pedro Acosta spezza il tabù e dopo il record di 15 podi in MotoGP senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class, proprio sulla pista di caa di Ktm. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia, col leader del Mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ai Ogura. 5° Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Nel VIDEO gli highlights della gara di Spielberg, l'ultima prima del tour tra Asia e Austrialia che partirà a ottobre da Motegi
Questa volta non si è distratto. Pedro Acosta ha vinto la sua prima gara in MotoGP, alla terza stagione con Ktm, a ventidue anni. Sabato ha sciupato la vittoria nella Sprint, per una distrazione imperdonabile. Oggi, dopo aver superato Bezzecchi e Martin ha gestito, concentrato, fino al traguardo. Sul podio sono saliti i due piloti dell’Aprilia ufficiale, lo spagnolo davanti al romagnolo, e per la prima volta le Ducati ne sono rimaste fuori, dopo quattro successi di fila sulla pista austriaca.
Martin allunga in classifica su Marc Marquez e Bezzecchi
Il primo al traguardo con la rossa, Marc Marquez, ha chiuso quinto, alle spalle di Ogura, dopo avere lottato con Binder e Aldeguer, perdendo dodici punti da Martin che con la vittoria di sabato ha allungato in testa. Bezzecchi, terzo, guadagna sul pilota della Ducati ma vede il suo compagno di squadra allontanarsi di 42 lunghezze. Sembrava in grado di attaccare Martin all’ultimo giro dopo averlo tenuto mel mirino per tutta la gara, ma quei pochi decimi di differenza tali sono rimasti. "Non ne avevo più", ha confidato Bezzecchi a Martin, che torna a casa sollevato oltreché per il primato riconquistato in classifica, anche per non aver patito grossi problemi al braccio che l’avevano fermato a Misano. Bagnaia ha tratto un sospiro di sollievo, chiudendo in top ten, al settimo posto, dopo aver girato con tempi in certe fasi, simili ai migliori.