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Bezzecchi sul Mondiale: "Martin e Marquez più direttamente in lotta di me"

MotoGp

"In Austria ho faticato più del previsto, ma ora sto bene". A Sky Marco Bezzecchi torna sul fastidio al ginocchio, che lo perseguita dalla caduta del Sachsenring. Il pilota Aprilia arriva a Motegi con 42 punti da recuperare sul compagno di team Martin, mentre sono 30 le lunghezze che lo separano da Marquez: "Jorge e Marc sono più direttamente in lotta, il mio obiettivo è tornare ad avere la velocità pre-infortunio. Ma allo stesso tempo devo cercare di recuperare punti, è tutto tranne che facile", ha poi aggiunto

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