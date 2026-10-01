"Da ora bisogna attaccare sempre, in ogni circuito". Marc Marquez allontana l'ipotesi di GP in difesa in questo rush finale, dove andrà a caccia del 10° titolo. "Se succede qualcosa come in Austria, serve salvare il salvabile. Ma ora tutti i punti sono importanti", ha poi aggiunto alla vigilia di Motegi, dove nel 2025 chiuse aritmeticamente un Mondiale dominato. Poi tornando a Spielberg e al problema ai freni: "Honno scoperto di cosa si tratta, sono fiducioso che lo risolvano". Nel VIDEO l'intervista a Sky