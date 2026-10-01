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Moto3, Leopard sceglie David González per il 2027: le news

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

Lo spagnolo correrà al fianco di Leo Zanni completando uno schieramento di soli debuttanti per la prossima stagione

Il team Leopard punta su due rookies per il 2027, e dopo aver annunciato l'ingaggio dell'italiano Leo Zanni ha chiuso l'accordo anche con lo spagnolo David González. Zanni e González sostituiranno Pini, che finirà in Moto2 con SpeedRs, e Fernández, che invece resterà in Moto3 con Tech3. La scelta di David González è arrivata grazie alle buone prestazioni del pilota nel MotoJunior e in Rookies Cup, dove il pilota ha ottenuto due vittorie quest'anno. Ma a convincere definitivamente è stata probabilmente la gara Moto3 di Misano, corsa con IntactGp da sostituto dell'infortunato David Muñoz, e chiusa in top 10 dopo una grande rimonta partendo dal fondo della griglia. González era già stato a un passo dal debutto a tempo pieno nel motomondiale per quest'anno. Era vicinissimo proprio a IntactGp, che però alla fine colse l'inattesa opportunità di prendere Almansa, in rotta con Leopard. In un bizzarro incrocio di storie, ora la sorte restituisce l'opportunità di correre in Moto3 a David González proprio attraverso il team Leopard, che sarà la sua squadra del 2027.

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