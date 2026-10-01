Il team Leopard punta su due rookies per il 2027, e dopo aver annunciato l'ingaggio dell'italiano Leo Zanni ha chiuso l'accordo anche con lo spagnolo David González. Zanni e González sostituiranno Pini, che finirà in Moto2 con SpeedRs, e Fernández, che invece resterà in Moto3 con Tech3. La scelta di David González è arrivata grazie alle buone prestazioni del pilota nel MotoJunior e in Rookies Cup, dove il pilota ha ottenuto due vittorie quest'anno. Ma a convincere definitivamente è stata probabilmente la gara Moto3 di Misano, corsa con IntactGp da sostituto dell'infortunato David Muñoz, e chiusa in top 10 dopo una grande rimonta partendo dal fondo della griglia. González era già stato a un passo dal debutto a tempo pieno nel motomondiale per quest'anno. Era vicinissimo proprio a IntactGp, che però alla fine colse l'inattesa opportunità di prendere Almansa, in rotta con Leopard. In un bizzarro incrocio di storie, ora la sorte restituisce l'opportunità di correre in Moto3 a David González proprio attraverso il team Leopard, che sarà la sua squadra del 2027.