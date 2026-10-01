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Vinales sul futuro: "Ho ancora tanto gas da dare, non voglio lasciare la MotoGP"

ktm tech3

Maverick Vinales torna nel paddock dopo tre mesi di assenza e 4 GP pieni saltati per il problema alla spalla. "Ho scelto una terapia conservativa per evitare un'altra operazione, non sono al 100% ma ho tanta voglia di spingere. L'obiettivo è finire le gare". Poi sul futuro: "Sento di avere ancora tanto gas da dare, ma non voglio lasciare la MotoGP. Credo di poter avere delle opportunità in questo mondo". Con la griglia piloti 2027 già chiusa, chissà che lo spagnolo non possa ritagliarsi un ruolo da test rider...

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