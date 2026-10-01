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Bagnaia prima del GP Giappone: "Nuovo asfalto? Forse non avremo problemi di grip"

MotoGp

Le parole del pilota Ducati, che proprio a Motegi nel 2025 ha ottenuto la sua ultima vittoria: "In quel weekend avevo sensazioni fantastiche, guidavo a modio mio come Frank Sinatra". Poi sono tornati i problemi, soprattutto col grip al posteriore in questo 2026: "Ma qui hanno rifatto l'asfalto e forse non soffriremo così tanto", ha aggiunto. Di seguito l'intervista a Sky Sport e poi il meglio delle sue dichiarazioni al media scrum

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Approdare su una pista dove lo storico ci dice che hai fatto cose incredibili negli ultimi due anni con due vittorie nelle Sprint e due nelle gare lunghe, ti dà motivazioni, ti dà uno spirito diverso e ti mette di buon umore?
"Sì, mi piace molto essere qua. Mi piacciono i giapponesi, mi piace la cultura, mi piace stare qua. E quest'anno l'asfalto è nuovo, quindi problemi di grip, forse, non dovremmo averne. Sono pronto per cominciare".

Torniamo su questo aspetto. Tu dici asfalto nuovo, grip naturale, questo potrebbe aiutarti sicuramente?
"Beh, il problema principale di questa stagione è proprio il grip dietro, quindi averne non sarebbe male...".

 

Di Giannantonio ci diceva che non ci sono grandi novità, ormai andiamo verso fine stagione. Però comunque hai parlato con i tuoi tecnici, continuate sempre a lavorare, c'è qualche aggiornamento in questo senso?
"No, nessun aggiornamento. Ma, dopo la riunione con la squadra, avrò il meeting classico tecnico e vedremo se si riuscirà a trovare qualcosa".

"L'anno scorso qui guidavo a modo mio, come Frank Sinatra"

Poi, nel media scrum con gli altri giornalisti presenti a Motegi, Bagnaia è tornato sullo strepitoso weekend vissuto nel 2025, l'ultimo suo acuto sul gradino più alto del podio: "Avevo sensazioni fantastiche, stavo guidando al 100% e mi stavo divertendo a guidare a modo mio, come Frank Sinatra. Ma è difficile ritrovare quelle sensazioni, sono circa due stagioni che ci stiamo provando". E allora quale potrebbe essere l'obiettivo del weekend? "La top 7 è un pensiero realistico. Giusto essere ottimisti, ma anche restare con i piedi per terra".

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