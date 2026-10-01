Honda torna a vestire il marchio Red Bull: dopo un'assenza di due anni (2025 e 2026) la casa giapponese ha ufficializzato un accordo pluriennale a partire dalla stagione 2027, con un video annuncio pubblicato sui canali social nel giovedì che precede il GP di casa a Motegi. Red Bull comparirà sul cupolino e sul parafango anteriore delle moto ufficiali di Fabio Quartararo e di uno tra Diogo Moreira e David Alonso (il ballottagio tra i due è ancora aperto)