Ducati soffre le piste in cui si usano gomme con carcassa più dura? Piero Taramasso, responsabile Michelin, ha risposto così alle voci successive al GP d'Austria: "Sono ca**ate, non è assolutamente vero. Sono 4 stagioni di seguito che portiamo questa carcassa a Spielberg e Ducati ha sempre vinto". Poi ancora in riferimento al presunto vantaggio di Aprilia: "In Austria ci sono stati altri problemi: condizioni di pista, freni... Ma non è che funzioni meglio su una moto o su un'altra"