Problema per l'Aprilia di Ogura all'inizio delle Pre-qualifiche di Motegi. Il pilota Trackhouse è stato costretto a fermarsi e scendere velocemente dalla moto, avvolta da una nube di vapore, con conseguente perdita di olio in pista e l'inevitabile bandiera rossa. Il beniamino di casa è tornato ai box visibilmente contrariato e al rientro non è riuscito a centrare il Q2

MOTOGP: I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE