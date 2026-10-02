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MotoGP in Giappone, 'fumata' dell'Aprilia di Ogura nelle Pre-qualifiche di Motegi. VIDEO

MOTEGI

Problema per l'Aprilia di Ogura all'inizio delle Pre-qualifiche di Motegi. Il pilota Trackhouse è stato costretto a fermarsi e scendere velocemente dalla moto, avvolta da una nube di vapore, con conseguente perdita di olio in pista e l'inevitabile bandiera rossa. Il beniamino di casa è tornato ai box visibilmente contrariato e al rientro non è riuscito a centrare il Q2

MOTOGP: I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE

 

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