MotoGP, highlights delle Pre-qualifiche di Motegi

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MotoGP, GP Giappone: gli highlights delle Pre-qualifiche di Motegi

MotoGp
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Alex Marquez si prende le Pre-qualifiche in Giappone col nuovo record della pista di Motegi (1:42.811, battuto il tempo di Bagnaia del 2025). Alle spalle del pilota Gresini Pedro Acosta, fresco vincitore in Austria, e suo fratello Marc. La prima Aprilia è quella di Marco Bezzecchi (4°), mentre il leader del Mondiale Jorge Martin entra nei 10 con l'ottavo crono. Ancora costretto al Q1 Bagnaia, 16° e lontano parente del Pecco che al Twin Ring aveva dominato l'anno scorso

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE

Alex Marquez è il più veloce nelle Pre-qualifiche di Motegi, ma Acosta vola col secondo tempo e spaventa anche Marc Marquez, terzo. Dopo la vittoria in Austria, lo spagnolo della Ktm si è presentato galvanizzato in Giappone, dove i primi tre del mondiale dovranno fare i conti anche col ventiduenne di Murcia. Tra Martin, Bezzecchi e il campione della Ducati, quest’ultimo sembra al momento il più in forma tra i tornanti della pista giapponese, appena riasfaltata, dove sa di poter lottare per la vittoria. Marc ha girato a lungo con la gomma media, la meno performante sulla carta, ma con tempi di assoluto riferimento che testimoniano del buon ritmo trovato fin dal mattino. Il romagnolo dell’Aprilia, d’alto canto, s’è concentrato sullo pneumatico più morbido, segnando ottimi riscontri cronometrici, anche sulla distanza, ma a fine turno ha dovuto cedere la prima posizione ai fratelli catalani (Alex ha segnato anche il nuovo record del circuito) e al pilota della casa austriaca.

Martin in Q2 con l'8° tempo, Bagnaia fuori dai 10

Martin, invece, non ha ancora trovato la velocità che a suo dire gli serve per poter lottare con Bezzecchi e Marquez senior. Al momento è ottavo, staccato di quattro decimi, superato nel finale di turno da Quartararo, Di Giannantonio e Bastianini, salito fino al quinto posto. Nelle prime dieci posizioni entrano anche due Honda: quella di Moreira, nono, e Zarco, decimo, protagonista di una caduta nel finale. Bagnaia, che aveva dominato un anno fa, ha chiuso soltanto sedicesimo.

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