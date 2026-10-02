Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Moto2, GP Giappone: Alonso da record nelle Pre-qualifiche di Motegi, 4° Arbolino

MOTO2
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

©Ansa

Alonso è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche, realizzando anche il nuovo record della pista di Motegi. Secondo Gonzalez, leader del Mondiale. Terzo Guevara, quarto un ottimo Arbolino. Più indietro Lunetta e Vietti, costretti a passare sabato dal Q1. Domenica mattina la gara della Moto2 è in diretta alle 5.15 su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Due podi nelle ultime tre gare, è un buon momento per David Alonso che col Giappone ha un conto aperto (l’anno scorso aveva sfiorato il podio). Il colombiano ha segnato il miglior tempo in Pre-qualifica, accompagnandolo col nuovo record della pista. E’ in forma, veloce e consistente anche sul ritmo (ha usato due sole gomme per quasi tutto il giorno, con ottimi riscontri cronometrici). 

S'infiamma la lotta per il Mondiale

Anche Manu Gonzalez dovrà guardarsi da Alonso. Lo spagnolo leader del Mondiale sembra vivere di rendita in questo scorcio di stagione: il grande vantaggio che aveva accumulato nella prima parte del campionato si sta assottigliando e a sette gare dalla fine si è ridotto a 35,5 punti. Nelle ultime cinque gare ha vinto una sola volta e ha visto ridursi il suo distacco su Guevara, in costante crescita. Il pilota di Pramac arriva sull’onda della vittoria in Austria e in Giappone è partito subito forte, segnando il terzo tempo, alle spalle del suo diretto avversario. 

Gli italiani: 4° Arbolino, Vietti fuori dal Q2

Nel gruppo dei piloti più veloci si è distinto anche Tony Arbolino, nonostante una scivolata che non gli ha poi impedito di firmare il quarto tempo; il milanese era andato forte anche al mattino e Motegi è tra le sue piste preferite. Tra gli italiani resta il favorito: Vietti, scivolato a sua volta, senza conseguenze, ha chiuso più indietro, col ventunesimo tempo, dietro Escrig e due posizioni più distante da Lunetta, come lui escluso dall’ingresso diretto in Q2. Sabato mattino Celestino dovrà vedersela in Q1 anche con Canet (deludente ma non è più una novità) e Barry Baltus, altro escluso di lusso.

Moto2, GP Giappone: i risultati delle Pre-qualifiche

Moto3, GP Giappone: i risultati delle Pre-qualifiche

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

'Air' Marquez: prova di partenza con impennata

DUCATI

Al termine delle FP1, in cui Marc Marquez ha fatto registrare il miglior tempo, il campione della...

Tardozzi: "Problema freni risolto, non ricapiterà"

ducati

Dopo le difficoltà in frenata riscontrate dai piloti Ducati (a cominciare da Marc Marquez) al...

Nakagami cade subito: clavicola ko e GP già finito

wild card

Il weekend di casa per Taka Nakagami, wild card con il test team di Honda, è durato una manciata...

MotoGP, nella notte si parte: Libere dalle 3.45

MotoGp

Dagli orari del weekend per non perdersi nulla tra sessioni in notturna o di primo mattino alle...

Vinales: "Tanto gas da dare, voglio solo MotoGP"

ktm tech3

Vinales torna nel paddock dopo tre mesi di assenza e 4 GP saltati per il problema alla spalla....
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS