Alonso è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche, realizzando anche il nuovo record della pista di Motegi. Secondo Gonzalez, leader del Mondiale. Terzo Guevara, quarto un ottimo Arbolino. Più indietro Lunetta e Vietti, costretti a passare sabato dal Q1. Domenica mattina la gara della Moto2 è in diretta alle 5.15 su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Due podi nelle ultime tre gare, è un buon momento per David Alonso che col Giappone ha un conto aperto (l’anno scorso aveva sfiorato il podio). Il colombiano ha segnato il miglior tempo in Pre-qualifica, accompagnandolo col nuovo record della pista. E’ in forma, veloce e consistente anche sul ritmo (ha usato due sole gomme per quasi tutto il giorno, con ottimi riscontri cronometrici).

S'infiamma la lotta per il Mondiale Anche Manu Gonzalez dovrà guardarsi da Alonso. Lo spagnolo leader del Mondiale sembra vivere di rendita in questo scorcio di stagione: il grande vantaggio che aveva accumulato nella prima parte del campionato si sta assottigliando e a sette gare dalla fine si è ridotto a 35,5 punti. Nelle ultime cinque gare ha vinto una sola volta e ha visto ridursi il suo distacco su Guevara, in costante crescita. Il pilota di Pramac arriva sull’onda della vittoria in Austria e in Giappone è partito subito forte, segnando il terzo tempo, alle spalle del suo diretto avversario.

Gli italiani: 4° Arbolino, Vietti fuori dal Q2 Nel gruppo dei piloti più veloci si è distinto anche Tony Arbolino, nonostante una scivolata che non gli ha poi impedito di firmare il quarto tempo; il milanese era andato forte anche al mattino e Motegi è tra le sue piste preferite. Tra gli italiani resta il favorito: Vietti, scivolato a sua volta, senza conseguenze, ha chiuso più indietro, col ventunesimo tempo, dietro Escrig e due posizioni più distante da Lunetta, come lui escluso dall’ingresso diretto in Q2. Sabato mattino Celestino dovrà vedersela in Q1 anche con Canet (deludente ma non è più una novità) e Barry Baltus, altro escluso di lusso.