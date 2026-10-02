Simpatico episodio al termine delle Pre-qualifiche del GP Giappone. Alex Rins è rimasto a piedi con la sua Yamaha e ha fatto l'autostop a Motegi. A fermarsi è stato il solito Jack Miller, sempre pronto a dare una mano ai colleghi in difficoltà. Un tassista sui generis, che si è concesso anche uno stoppie con Rins a bordo. Una scena simile a quella già vista a Phillip Island nel 2018: anche allora l'australiano aveva dato un passaggio allo spagnolo

I QUALIFICATI AL Q2